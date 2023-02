VICENZA – Domenica torna il mercato dell’antiquariato

Domenica 12 febbraio a Vicenza ritorna con un nuovo appuntamento il mercato dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo “Non ho l’età” in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

San Valentino è alle porte e il mercato dell’antiquariato si rivela un’ottima occasione per trovare un regalo adatto e per immergersi nelle vie del cuore della città in un’atmosfera magica percorrendo piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra’ Garibaldi, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi, viale Roma.

La manifestazione è dedicata non solo agli appassionati, per i quali la ricerca di oggetti del passato è un piacere, ma anche a chi desidera trovare multiformi e creative idee regalo, il tutto insaporito da una città ricca di bellezze architettoniche e naturali.

Gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, organizzato dall’omonima Associazione, arrivano da tutta Italia, con tantissimi pezzi da collezione assai interessanti.

Durante la giornata di domenica 12 febbraio in viale Roma, il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

In occasione di Non ho l’età, domenica 12 febbraio, il Museo Diocesano di Vicenza apre le porte delle Collezioni Etnografiche del Vescovo Pietro G. Nonis per due visite approfondite, guidate sapientemente dall’africanista Deborah Dainese. Il “viaggio”, della durata di un’ora, sarà su prenotazione alle 14 e 16 (ingresso ridotto 3,50 euro). Statue, maschere, legni, bronzi, antiche testimonianze di culture “diverse e analoghe allo stesso tempo”, ma che attendono di essere esplorate.

Nel corso della stessa giornata, durante la mattina di domenica, il museo ospiterà inoltre la “Bancarella dei Bambini”, uno spazio nel quale i più piccoli si improvviseranno mercanti e potranno scambiare, e ridare così vita, a tutti quei giocattoli da tempo lasciati in disparte.

Entrambe le iniziative sono in collaborazione con il Mercato dell’Antiquariato e Vintage di Vicenza “Non ho l’età”. Per info e prenotazioni: Museo Diocesano di Vicenza, 0444226400, museo@diocesi.vicenza.it.

Per tutte le info www.antiquariatovicenza.it, info@antiquariatovicenza.it, 3496410654