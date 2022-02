Vicenza, controlli a tappeto della Questura: 17 persone espulse dal territorio nazionale (Video)

Ieri sera, la Questura di Vicenza ha continuato nelle operazioni straordinarie di controllo delle aree urbane di Vicenza che presentano problematiche complesse. L’obiettivo è quello di sorvegliare e presidiare i Centri urbani e le vie di comunicazione, al fine di preservarli dai fenomeni delinquenziali.

Nei controlli di ieri sera, le forze di Polizia si sono concentrate in diverse aree del capoluogo, sia in quartieri periferici che in centro. Per quanto riguarda le aree centrali, le operazioni di Polizia hanno riguardato in particolar modo Contrà Pescherie Vecchie, Piazza Garibaldi, Corso Fogazzaro. Piazza XX Settembre, Corso SS Felice e Fortunato e Via IV Novembre. Per quanto attiene, invece, allezone esterne alle mura cittadine, i controlli sono stati estesi anche a più ampio raggio, partendo da Campo Marzo ed interessando, poi, Corso Milano, Viale San Lazzaro, Via Vecchia Ferriera, Via Sarpi, Via dell’Oreficeria, Viale Margherita, Riviera Berica, dove, sempre negli ultimi periodi, si sono registrate segnalazioni di persone pericolose o sospette ovvero dedite alla commissione di reati.

Complessivamente sono stati controllate 149 persone, di cui 64 stranieri e 49 con precedenti penali e/o di Polizia; 12 autoveicoli e16 Esercizi Pubblici (di cui 2 night club), anche su richiesta dei cittadini, talvolta disturbati da musica e presenze di clienti sui plateatici sino a tarda ora.

5 i fogli di via a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, trovati in circostanze non giustificate nel comune di Vicenza. A questo si aggiungono 17 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, tra questi anche uno per un cittadino marocchino (Y.T., 44 anni), pluripregiudicato per reati di stalking, ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano, e già una volta raggiunto da un provvedimento di espulsione.

A questi, si sommano anche altri 15 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti.