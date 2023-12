VICENTINO – Tenta di togliersi la vita con il gas di scarico dell’auto: salvato dai carabinieri

Intervento in extremis dei carabinieri di Asiago che hanno salvato un uomo di 68 anni, residente a Thiene (Vicenza). L’uomo aveva collegato lo scarico della sua vettura all’interno dell’abitacolo che era già invaso dai fumi, nel pomeriggio di venerdì.

I militari durante un normale servizio di controllo del territorio a Gallio , località “Val Mela”,

hanno notato in una zona isolata un’auto in sosta a bordo strada con il motore acceso ed un uomo al

posto guida. A quel punto si sono avvicinati per approfondire il controllo notando che l’abitacolo era

invaso dal gas di scarico che penetrava nel mezzo da un tubo in gomma fissato alla marmitta. Pertanto

i militari hanno immediatamente soccorso l’uomo, che aveva già perso i sensi, estraendolo dall’auto

ed allertando il soccorso medico. I sanitari hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Bassano del

Grappa dove è ricoverato per esami e accertamenti, escludendo il pericolo di vita.