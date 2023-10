VICENTINO – Camion investe due persone in bici: portate in gravi condizioni all’ospedale

Due uomini, di 39 e 30 anni, entrambi stranieri sono stati travolti da un camion sulla Valsugana. L’incidente è avvenuto ieri sera alle 21.30 circa, nel territorio comunale di Cassola nel tratto compreso fra l’Eni e il Tosano. Non sono chiare le cause dell’incidente, ma il mezzo pesante avrebbe travolto i due in sella alle rispettive biciclette. Soccorsi dal Suem 118 sono stati portati al San Bassiano. Uno dei due si è poi aggravato ulteriormente ed è stato portato al San Bortolo di Vicenza.