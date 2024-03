VICENTINO – Auto rovesciata in un canale di scolo: si salva l’autista

GRUMOLO DELLE ABBADESSE, AUTO ROVESCIATA IN UN CANALE ILLESO L’AUTISTA

Alle 11:15, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma a Grumolo delle Abbadesse per un’auto finita rovesciata nel canale di scolo dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto illeso. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto e aiutato l’autista a venire fuori dall’abitacolo. Il giovane è stato assistito sul posto dal personale sanitario. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.