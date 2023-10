VICENTINO – Auto in fiamme nella notte (VIDEO)

MUSSOLENTE (VI), AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

Intervento dei vigili del fuoco mercoledì sera, alle 21:30, per spegnere le fiamme su un’auto in sosta in via Vittoria, a Mussolente (VI): nessuna persona è rimasta coinvolta.

A spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza nell’area ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa. Le cause dell’incendio dell’auto ferma da mesi sono al vaglio della squadra intervenuta e dei carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa un’ora.