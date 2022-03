VICENTINO – Allontanato da casa perché maltrattava la madre: torna da lei e viene arrestato

Ieri mattina (2 marzo 2022) a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), i carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, coadiuvati da quelli della Stazione di Camisano Vicentino (Vicenza), hanno rintracciato ed arrestato in flagranza di reato (violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare), G. M. , trentottenne, del posto, gravato da precedenti.

L’uomo, nella serata del giorno precedente, denunciato per maltrattamenti in famiglia, dopo la querela della madre convivente e come oralmente disposto dall’Autorità Giudiziaria, era stato allontanato d’urgenza dall’abitazione con divieto di avvicinamento. Il 38enne aveva però violato il divieto perché intorno alle 9 di ieri, ha fatto ritorno nell’abitazione della madre. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva rimesso in libertà, come oralmente disposto dal magistrato competente.