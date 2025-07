Veneto – Muoiono due motociclisti: camionista ubriaco indagato per omicidio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento

Aveva un tasso alcolemico oltre cinque volte il limite consentito l’autista del camion frigo coinvolto nel tragico incidente avvenuto sabato pomeriggio in via Adriatico, alle porte di Jesolo, costato la vita a Davide Magnanini e Manuela Ghezzo, 59enni di Peseggia di Scorzè. L’uomo, T.I., 44 anni, di origini moldave e residente a Padova, è risultato positivo all’alcoltest: la prima rilevazione ha evidenziato un tasso di 2,55 grammi per litro, confermato da una seconda prova comunque ben oltre i limiti di legge.

Il camionista, che lavora per una ditta di trasporto alimentare, è stato immediatamente ascoltato dagli agenti della polizia locale e nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La dinamica dell’incidente, che ha coinvolto anche la Harley Davidson su cui viaggiava la coppia, è ancora in fase di ricostruzione.

La notizia

Tragedia sulle strade di Jesolo nel pomeriggio di sabato 12 luglio. Intorno alle 16.40, un grave incidente alla rotonda del Bennet, lungo via Adriatico, ha provocato la morte di due motociclisti e il ferimento di altre quattro persone. Le vittime sono Manuela Ghezzo, 59 anni, e Davide Magnanini, 58 anni, entrambi residenti a Peseggia di Scorzé.

La coppia viaggiava su una Harley Davidson quando, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto l’urto con un camion. La dinamica precisa è ancora al vaglio della polizia locale di Jesolo, ma pare che nella manovra successiva all’impatto la moto sia finita sull’asfalto mentre il mezzo pesante ha coinvolto anche due auto. I due motociclisti sono morti sul colpo, travolti dalla caduta e dal traffico ancora in transito. Nonostante il rapido intervento dell’elicottero del Suem 118 e di diverse ambulanze, per la coppia non c’è stato nulla da fare.

Quattro le persone ferite, trasportate in ospedale ma non in pericolo di vita. Il traffico è stato bloccato per ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità in direzione Venezia, Treviso e Jesolo. Via Adriatico è stata chiusa per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

Manuela e Davide erano molto conosciuti nella loro comunità e appassionati motociclisti. Facevano parte del gruppo “Harley coi fioi”, e spesso partecipavano a raduni e viaggi in moto. Lasciando i figli Simone e Federico, di 25 e 31 anni.