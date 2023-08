VENETO – Uccide un 27enne, poi si nasconde in un centro di accoglienza per migranti

Omicidio ieri sera a Pernumia (Padova) in via Palù. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Padova, con quelli del NORM di Abano Terme e delle Stazioni di Monselice e Battaglia Terme, hanno sottoposto a fermo un gambiano di 25 anni, che avrebbe ucciso il marocchino EL GOUTTAYA ANOUAR di 27 anni. Dopo la segnalazione di un accoltellamento, i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e hanno celermente identificato il presunto responsabile in un centro di accoglienza per migranti richiedenti asilo di Battaglia Terme (PD) dove era stato ospite in passato. I due convivevano.

La vittima presenta una ferita profonda alla gola e la salma sarà sottoposta ad autopsia.