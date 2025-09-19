Veneto – Turiste si perdono in montagna: ritrovate in serata

Malcesine (VR), 19 settembre 2025 – Si è concluso con esito positivo l’intervento del Soccorso alpino di Verona per due turiste tedesche disperse nel pomeriggio di giovedì sotto il Monte Fubia. Le donne, di 35 e 34 anni, avevano perso la traccia del sentiero iniziando a scendere lungo un ripido pendio nel bosco, fino a rimanere bloccate senza possibilità di proseguire né di tornare indietro.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18 tramite il Numero unico di emergenza di Brescia, che ha attivato la Centrale del 118 e di conseguenza il Soccorso alpino. Le coordinate hanno permesso a una prima squadra di muoversi subito, affiancata poi da altri volontari giunti da Verona. L’avanzata non è stata semplice: numerosi salti di roccia hanno costretto i soccorritori a risalire verso nord per poi ridiscendere e raggiungere le due escursioniste, localizzate a metà tra il sentiero e la strada del lungolago.

Le turiste erano in buone condizioni, sebbene una di loro avesse riportato una lieve escoriazione al braccio dopo una caduta, non tale da richiedere cure mediche. Dotate di imbrago e messe in sicurezza, sono state accompagnate lungo un tratto verticale fino a Navene, dove un soccorritore in jeep le ha riaccompagnate in centro a Malcesine. Le operazioni si sono concluse intorno alle 22.