CRONACA
19 Settembre 2025 - 10.16

Veneto – Turiste si perdono in montagna: ritrovate in serata

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Malcesine (VR), 19 settembre 2025 – Si è concluso con esito positivo l’intervento del Soccorso alpino di Verona per due turiste tedesche disperse nel pomeriggio di giovedì sotto il Monte Fubia. Le donne, di 35 e 34 anni, avevano perso la traccia del sentiero iniziando a scendere lungo un ripido pendio nel bosco, fino a rimanere bloccate senza possibilità di proseguire né di tornare indietro.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18 tramite il Numero unico di emergenza di Brescia, che ha attivato la Centrale del 118 e di conseguenza il Soccorso alpino. Le coordinate hanno permesso a una prima squadra di muoversi subito, affiancata poi da altri volontari giunti da Verona. L’avanzata non è stata semplice: numerosi salti di roccia hanno costretto i soccorritori a risalire verso nord per poi ridiscendere e raggiungere le due escursioniste, localizzate a metà tra il sentiero e la strada del lungolago.

Le turiste erano in buone condizioni, sebbene una di loro avesse riportato una lieve escoriazione al braccio dopo una caduta, non tale da richiedere cure mediche. Dotate di imbrago e messe in sicurezza, sono state accompagnate lungo un tratto verticale fino a Navene, dove un soccorritore in jeep le ha riaccompagnate in centro a Malcesine. Le operazioni si sono concluse intorno alle 22.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Turiste si perdono in montagna: ritrovate in serata | TViWeb Veneto - Turiste si perdono in montagna: ritrovate in serata | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy