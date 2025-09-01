Veneto – Tunisino con molti precedenti crea caos in un bar, colpisce barista e ferisce agente. Arrestato: già libero

Domenica sera un 37enne di origine tunisina è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver creato disordine in un locale di Veronetta e aver aggredito la proprietaria e gli agenti intervenuti. L’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, minaccia grave, percosse e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 19.30 alla centrale operativa della questura è arrivata la segnalazione di un uomo molesto che stava aggredendo la titolare di un locale di via XX Settembre. Giunte sul posto le volanti, gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di ubriachezza e con un atteggiamento aggressivo verso clienti e personale.

Dopo aver consumato un drink, il 37enne aveva chiesto un secondo, ma la proprietaria glielo ha negato per il suo comportamento molesto. La reazione è stata violenta: l’uomo ha colpito la barista al braccio e minacciato tutti i presenti.

Anche all’arrivo della polizia ha continuato a opporre resistenza, cercando di colpire gli agenti. Durante il trasporto in questura ha aggredito nuovamente un poliziotto al collo e all’avambraccio e si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Dopo le formalità di rito e l’informazione al Pubblico Ministero, il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso la stazione dei carabinieri di Isola della Scala.

Uno degli agenti intervenuti è stato ricoverato all’ospedale di Borgo Roma e dimesso con cinque giorni di prognosi per le lesioni riportate.