Veneto – Tunisino 17enne trovato a dormire in auto armato di machete e coltello: denunciato

Un diciassettenne tunisino è stato denunciato questa mattina all’alba per porto abusivo di armi dopo essere stato sorpreso a dormire in un’auto parcheggiata in un’area condominiale di via Cardinal Callegari, nel quartiere Arcella di Padova. Al momento del controllo da parte della polizia, il giovane aveva accanto due machete affilati e un coltello a serramanico sul sedile anteriore.

A dare l’allarme era stata un’addetta alle pulizie, insospettita dalla presenza dell’auto, una vecchia Chevrolet risultata poi smarrita da un’azienda della provincia di Venezia, che ne aveva denunciato la scomparsa lo scorso gennaio.

Il ragazzo, privo di documenti e irregolare sul territorio, è stato accompagnato in questura, dove è stato identificato. A suo carico è emersa una lunga lista di precedenti: furto, detenzione ai fini di spaccio, minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio.

Tra i vari episodi, anche una denuncia a gennaio 2024 per aver causato disordini su un treno regionale tra Genova e Savona, dove, in compagnia di un coetaneo, aveva infastidito alcune passeggere e si era rifiutato di fornire i documenti o di scendere dal convoglio.

Il minore era già stato più volte affidato a comunità, dalle quali era fuggito in diverse occasioni. A Padova era stato denunciato per spaccio nell’agosto 2024, proprio nel quartiere Arcella, dove è stato nuovamente trovato nella mattinata odierna. Altri episodi simili lo avevano visto coinvolto anche nei mesi successivi: settembre, ottobre, gennaio e febbraio.

Il giovane è stato nuovamente affidato a una comunità per minori.