VENETO – Trovato nell’Adige cadavere in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri alle 17.30 da un anziano a Pontoncello, località fra i Comuni di San Giovanni Lupatoto e Zevio. Il corpo è stato probabilmente trascinato dall’Adige dopo la piena. Non si conosce l’identità della persona ritrovata, non essendo stati ritrovati documenti. Sul posto il Suem, i carabinieri e i vigili del fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità partendo dai confronti con le persone scomparse.