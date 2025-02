Veneto – Trovata senza vita mamma scomparsa: non sopportava il dolore per la perdita del figlio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stata ritrovata senza vita nel canale Le Fratte, a Cappella Maggiore, la donna di 57 anni scomparsa tre giorni fa. Il suo corpo è stato individuato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, dai volontari della Protezione Civile dell’Avab, che hanno partecipato alle operazioni di ricerca insieme ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Secondo quanto riporta il Gazzettino, a dare l’allarme, nei giorni scorsi, era stato l’ex marito, che aveva segnalato la sua scomparsa mercoledì sera. «Mi ha inviato due foto di nostro figlio su WhatsApp, poi mi ha scritto ‘Buonanotte’ e si è dissolta nel nulla» racconta l’uomo, sopraffatto dal dolore. «Non riusciva a sopravvivere alla perdita del nostro ragazzo. Era una roccia, ma si è sbriciolata».

La donna, che aveva compiuto 57 anni il 6 febbraio, soffriva da mesi per la tragica scomparsa del figlio 23enne, avvenuta lo scorso dicembre. Un dolore insostenibile, che l’aveva profondamente segnata.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte, ma al momento non si escludono ipotesi.