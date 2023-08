VENETO – Travolto da un’auto che scappa, viene investito da una seconda auto e muore: preso il pirata, ha 30 anni

Grave incidente a Musile di Piave la notte scorsa. Un uomo di 46 anni, Claudio Cibin, residente in una delle frazioni del paese, a bordo di uno scooter è stato travolto da un’Audi condotta da un 30enne che si è allontanato, lungo la strada che collega Noventa a Fossalta. Il 46enne è caduto a terra ed è stato investito da una second auto, una Mitsubishi, che proveniva da senso contrario ed è morto. Inutili i tentativi dei soccorritori del Suem 118. Il 30enne alla guida dell’Audi è stato rintracciato in mattinata ed è stato sottoposto ad esame tossicologico. Si attendono i risultati.