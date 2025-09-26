CRONACA
26 Settembre 2025 - 9.47

Veneto – Tragico scontro fra auto e moto: muore motociclista 66enne

Piazzola sul Brenta (Padova), 25 settembre 2025 – Un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 66 anni, residente a Padova.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio a un incrocio del comune di Piazzola sul Brenta, dove l’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’autovettura condotta da un 83enne di Grantorto. L’impatto si è rivelato fatale per il centauro, mentre il conducente dell’auto non avrebbe riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni dei Carabinieri di Piazzola sul Brenta e Camposampiero, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

