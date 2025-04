VENETO – Tragico incidente sull’A13: morto un autista, traffico in tilt

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Costa di Rovigo (RO), 30 aprile 2025 – Grave incidente nel primo pomeriggio di mercoledì sull’autostrada A13, al chilometro 66.200 in direzione Nord, all’altezza di Costa di Rovigo. Due mezzi pesanti si sono scontrati violentemente: il bilancio è di un morto e un ferito.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dalla centrale di Rovigo con un’autopompa e un’autogru. I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza i veicoli e liberare l’autista di un furgone adibito al trasporto di carni, rimasto incastrato sotto un’autocisterna che trasportava liquidi alimentari.

Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del Suem 118, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’altro conducente è stato assistito sul posto e trasferito in ospedale per accertamenti.

La Polizia Stradale è impegnata nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche il personale autostradale, che ha disposto la chiusura temporanea del tratto tra gli svincoli di Villamarzana e Boara Pisani per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti.