VENETO – Minorenne si mette alla guida e muore in incidente

Un’Ansa riporta della tragedia avvenuta nel Padovano nella notte tra sabato e domenica quando un giovane di 17 anni ha perso la vita, uscendo di strada mentre era alla guida di un’automobile lungo l’autostrada Piovese, nel comune di Legnaro. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.00.

L’automobile, una Opel Corsa, è andata a sbattere contro il muro di cinta di alcune abitazioni, sfondando un cancello e finendo la corsa in uno dei giardini adiacenti.

La macchina, una Opel Corsa, era di proprietà dei genitori del ragazzo, che per quella sera però l’avevano prestata ad uno dei suoi amici, maggiorenne. Tuttavia, al momento dell’incidente, il minore era da solo nel mezzo.

La polizia ora sta indagando per il reato di incauto affidamento.