Veneto – Tir fuori strada all’alba: camionista incastrato

Alle ore 6 di oggi 24 gennaio, i Vigili del fuoco del distaccamento veronese di Caldiero sono intervenuti per una fuoriuscita autonoma di un mezzo pesante in via Ponte Perez, nel comune di Zevio.

Per cause da accertare il conducente, un uomo di 33 anni residente a Ronco all’Adige, ha perso il controllo del veicolo finendo nel canale di scolo adiacente la carreggiata e riversando parte del carico, prodotti di scarto delle lavorazioni delle pelli, nel terreno agricolo.

La squadra ha raggiunto l’autista nella cabina di guida e l’ha estricato in sicurezza, affidandolo al Suem118 per le cure sanitarie.

Presenti sul posto Carabinieri e ARPAV per i rilievi di competenza.