Veneto, terribile schianto tra moto e fuoristrada a Vittorio Veneto: centauro in fin di vita

VITTORIO VENETO (TV) – Un violento incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, intorno alle 13, all’incrocio tra via Meucci e via Mattei. Un motociclista di circa 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un fuoristrada.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche: è stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica del terribile scontro, su cui al momento non si escludono ipotesi. L’intera area è stata messa in sicurezza e il traffico temporaneamente deviato per consentire le operazioni di soccorso.