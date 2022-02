Tentata rapina in negozio di biciclette: l’allarme mette in fuga i ladri

Tentativo di furto fallito a Castelfranco Veneto. Al negozio “R-Alfier freetime bikes”, in via San Pio X, una banda di ladri ha cercato di rubare alcune biciclette sportive. Tuttavia, i malviventi sono stati messi in fuga quando, dopo aver tentato di entrare nel negozio forzando la vetrata, è scattato l’allarme che ha fatto arrivare le pattuglie della radiomobile dei carabinieri di Castelfranco in pochissime minuti.

I ladri sono scappati a bordo di un furgoncino Fiat Ducato rubato lo scorso 21 gennaio a Padova, che sarebbe poi stato usato per caricare la refurtiva. Il mezzo è stato ritrovato in via Cal di Caselle, a Vedelago, mentre i ladri hanno fatto perdere le tracce.