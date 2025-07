Veneto – Due striscioni anarchici, contro la Polizia e in difesa di un egiziano indagato per strage di Cospito: indaga la Digos

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento

Dopo lo striscione rinvenuto questa mattina alle ore 4.30 dagli agenti della Volanti e della DIGOS nei pressi dei Giardini dell’Arena con la scritta di stampo anarchico inneggiante al cittadino egiziano indagato per strage, per aver incendiato le auto della Polizia e dei Carabinieri rispettivamente al Commissariato di Albano laziale e alla Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo, e con la scritta “fuoco alla Polizia”, nel proseguio dell’attività di ricognizione e vigilanza sul territorio, gli agenti della Questura hanno individuato un altro striscione di grosse dimensioni, affisso sul ponte di un canale nell’area verde di via Ormaneto, con la scritta: “ALFREDO LIBERO 41BIS = TORTURA”, con chiaro riferimento alla vicenda del noto anarchico Alfredo Cospito.

Sul posto gli agenti della Digos e delle Volanti hanno proceduto alla rimozione di questo secondo striscione e avviati gli accertamenti e le indagini al fine di identificare gli autori di questa ulteriore iniziativa.

Notizia

Uno striscione di grandi dimensioni con esplicite minacce contro la Polizia è stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 4.30, in Passeggiata Miolati a Padova, alle spalle dei Giardini dell’Arena. A scoprirlo sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura, durante i consueti servizi di controllo del territorio.

Il messaggio riportava il testo: “AWAD MOHAMED ATTIA FUOCO ALLA POLIZIA”, con al centro il simbolo della “A” cerchiata, riconducibile ai movimenti anarchici. Il riferimento è diretto all’arresto, avvenuto lo scorso 23 giugno, del 34enne egiziano Awad Mohamed Attia, accusato di strage politica per aver incendiato, in due distinti episodi nel febbraio scorso, diverse auto della Polizia del Commissariato di Albano Laziale e tentato lo stesso gesto contro le auto della Compagnia dei Carabinieri di Castelgandolfo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Digos, che hanno rimosso lo striscione e avviato accertamenti per identificare gli autori del gesto. Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista.

A seguito dell’episodio, il Questore di Padova ha disposto l’intensificazione delle misure di vigilanza presso le sedi della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine, nonché l’adozione di ulteriori misure di autotutela per il personale in servizio.