Veneto – Spray al peperoncino in classe: 10 studenti finiscono in ospedale

Attimi di paura stamani all’Istituto di Formazione Professionale Enaip di Isola della Scala, dove intorno alle 8.30 ignoti hanno spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della scuola, provocando malori tra gli studenti.

Dieci ragazzi sono stati soccorsi sul posto dagli operatori del Suem 118, intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero. I giovani sono stati trasportati in codice verde – quindi non in pericolo di vita – negli ospedali di Borgo Roma a Verona, Legnago e Villafranca, per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili del gesto. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una bravata o di un atto deliberato, ma l’episodio ha fatto scattare l’allarme tra il personale scolastico e le famiglie. Le attività didattiche sono poi proseguite regolarmente.