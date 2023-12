VENETO – Sorpresa al mercato: arriva il cervo in cerca di cibo e diventa subito una mascotte

(Video della pagina Facebook ‘Mercato di Cortina d’Ampezzo’)

È diventato istantaneamente una mascotte il cervo che oggi, apparentemente senza paura e in cerca di cibo, ha fatto la sua comparsa al mercato di Cortina d’Ampezzo. Fortunatamente, l’animale non ha causato danni ed è stato nutrito dai venditori prima di risalire in quota.

Questo episodio non è un caso isolato. In precedenza, un altro cervo era entrato in una stalla senza problemi, condividendo fieno e calore con mucche, asini e galline.