VENETO – Si infortuna mentre taglia la legna

Attorno alle 15 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in Val Chiarana, dove, mentre faceva legna assieme ad altre persone nei pressi di una Baita, un uomo di Pieve di Cadore (BL) si era fatto male alla schiena. Dopo che equipe medica e tecnico di elisoccorso, verricellati nelle vicinanze, gli hanno prestato le prime cure, l’infortunato è stato caricato in barella e trasportato in jeep da una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore fino in piazzola, per poi essere trasferito sull’eliambulanza e accompagnato all’ospedale di Belluno.