Veneto – Seviziò il figlio neonato per ottenere sussidi per la disabilità e fare causa all’ospedale

Emergono dettagli inquietanti sull’arresto del giovane padre: il piano prevedeva anche una richiesta di risarcimento ai danni dell’ospedale.

Un disegno criminale agghiacciante, mosso dall’avidità e dalla totale mancanza di scrupoli. Il 22enne arrestato lo scorso 30 ottobre con l’accusa di aver seviziato e maltrattato il figlio di appena cinque mesi, non solo mirava ai sussidi statali per la disabilità, ma progettava anche di intentare una causa civile contro l’Ospedale di Padova, accusandolo dei danni subiti dal piccolo, per ottenere un cospicuo risarcimento economico.

È quanto emerge dalle indagini della Squadra Mobile di Padova, che stanno ricostruendo nel dettaglio il comportamento del giovane padre. Il neonato, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Pediatria, è fortunatamente sopravvissuto alle violenze ed è stato dimesso dopo alcune settimane di cure. Attualmente, il bambino è stato affidato ai Servizi Sociali, per garantirne la sicurezza e proseguire le indagini senza interferenze esterne.

Dalle verifiche della polizia non è emerso alcun coinvolgimento della madre, che sarebbe stata all’oscuro di tutto.

L’episodio ha scosso profondamente l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sull’adeguatezza delle misure di protezione per i minori e sulle modalità di prevenzione di simili crimini.