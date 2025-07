Veneto, sedicenne alla guida di un’auto rubata: fermato dopo un inseguimento con altri due giovani

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Verso le 20 di mercoledì 3 luglio, in via Vigonovese a Padova, la Squadra Mobile ha intercettato un’auto con targa olandese risultata rubata la notte precedente a un turista, che l’aveva parcheggiata in piazza Insurrezione. Dopo un breve inseguimento, il mezzo è stato bloccato e le tre persone a bordo sono state fermate prima che potessero tentare la fuga. Tutti sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione.

Alla guida si trovava un sedicenne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti. Accanto a lui, sul sedile anteriore, viaggiava un suo coetaneo di origini moldave, nato in Italia e incensurato. Nel sedile posteriore, invece, era presente un ventenne italiano, domiciliato a Padova, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

I tre sono stati denunciati in concorso per ricettazione. I due minori sono stati affidati a comunità cittadine, come disposto dall’autorità giudiziaria. In serata, la polizia è riuscita a rintracciare la proprietaria del veicolo, una turista olandese, alla quale è stata riconsegnata l’auto.

Dall’inizio del 2025, la Squadra Mobile e le Volanti della Questura di Padova hanno eseguito 179 arresti e 695 denunce. Di questi, 133 arresti sono avvenuti in flagranza di reato, spesso durante interventi su strada. In 59 casi, le operazioni hanno riguardato minori stranieri non accompagnati, senza fissa dimora in città, principalmente per episodi di spaccio di stupefacenti.