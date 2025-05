Veneto – Scoperta maxi frode, smantellata organizzazione criminale: sequestro da 7 milioni di euro. 12 indagati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Frode fiscale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio: sono i principali reati contestati a un vasto gruppo criminale operante tra Veneto, Lazio e con ramificazioni internazionali, smascherato al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo e condotta dalla Guardia di Finanza.

Il procuratore Manuela Fasolato ha reso noto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo ha disposto un sequestro preventivo – anche per equivalente – per oltre 7 milioni di euro, eseguito nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento ha colpito beni mobili e immobili, tra cui aziende, abitazioni, un terreno, automezzi, gioielli, orologi di lusso e disponibilità liquide.

Secondo l’ipotesi accusatoria, al centro dell’indagine vi sarebbe un sodalizio criminale con base a Lusia, nel settore tessile, che attraverso un sistema di fatture false per operazioni inesistenti, avrebbe generato ingenti crediti IVA fittizi e distratto milioni di euro, poi riciclati tramite società di comodo, anche estere, con complesse operazioni finanziarie.

L’inchiesta, che ha portato a 20 perquisizioni tra Rovigo, Padova, Venezia, Latina e Roma, coinvolge 12 principali indagati, tra cui imprenditori, prestanome e un avvocato rodigino, accusati di aver gestito un’articolata rete di frode e riciclaggio, utilizzando 13 società, di cui alcune localizzate nel Regno Unito, in Svizzera e in Bulgaria.

Sono 68 gli episodi di reato contestati complessivamente, tra cui associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Due società tessili di Lusia dovranno rispondere anche sul piano amministrativo per i reati commessi, secondo l’accusa, dai propri vertici.

L’indagine si trova nella fase preliminare e, come ricordato nel comunicato, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.