Veneto – Scoperta maxi discarica abusiva di rifiuti pericolosi: sequestrata area di 2mila mq

PADOVA – Nell’ambito di un’operazione congiunta di polizia ambientale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, hanno sequestrato un’area di circa 2.000 metri quadrati nel comune di San Giorgio delle Pertiche, adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi.

L’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Cittadella, in collaborazione con un elicottero della Sezione Aerea di Venezia, nell’ambito dell’attività di monitoraggio ambientale dell’Alta Padovana. Proprio grazie ai sofisticati strumenti di bordo dell’aeromobile è stata individuata una vasta area contenente rifiuti abbandonati, tra cui bombole di gas, batterie esauste, estintori ed elettrodomestici, in condizioni tali da rappresentare un potenziale rischio per la salute pubblica.

Le successive indagini hanno permesso di accertare che l’attività di gestione dei rifiuti veniva svolta in modo continuativo e senza alcuna autorizzazione, da parte di un soggetto titolare fino al 2024 di una partita IVA nel settore delle confezioni per abbigliamento, e non iscritto al Catasto Nazionale dei Rifiuti.

Oltre al sequestro dell’area, le Fiamme Gialle hanno deferito il responsabile alla Procura della Repubblica di Padova per le ipotesi di reato di gestione non autorizzata di rifiuti, violazione dei sigilli apposti a tutela dell’area e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella lotta agli illeciti ambientali, a tutela della salute dei cittadini e del territorio.