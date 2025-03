Veneto – Scontro tra due auto: feriti entrambi i conducenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Lunedì 3 marzo, alle 10:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Eridano, lungo la SP10 a Bergantino (RO), per un incidente che ha coinvolto due auto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta da Castelmassa, ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto i due automobilisti, rimasti incastrati nell’abitacolo. I feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem, intervenuto con un’ambulanza e l’elisoccorso da Verona.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.