Veneto – Scontro frontale furgone-camion: un morto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Lunedì 3 marzo, alle 16:15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP50, in via Piave, per un grave incidente stradale tra un furgone e un autocarro. Nell’impatto ha perso la vita il conducente del mezzo più leggero. Si tratta di Paolo Pellizzari, artigiano 47enne di Castelfranco Veneto.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dal distaccamento volontario di Borgoricco e da Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente ed estratto l’autista del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, il medico del Suem ha potuto solo constatarne il decesso.

L’autista dell’autocarro è rimasto illeso.

Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in corso.