Veneto – Scontro fra moto e tre automobili: muore centauro

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato lungo la Strada Statale 51, nei pressi della galleria di Caralte, nel comune di Perarolo di Cadore. A scontrarsi, poco prima delle 17:30, sono state tre automobili e una moto. Il bilancio è pesante: un motociclista ha perso la vita, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Pieve di Cadore, supportate dai volontari di Valle di Cadore. I soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad estrarre tre persone incastrate all’interno di due dei veicoli coinvolti.

I cinque feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasportati in ospedale con elisoccorso e ambulanze. Per il centauro, però, non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione da parte del medico d’emergenza si sono rivelati inutili e il decesso è stato constatato sul posto.

Il traffico lungo la SS 51 è stato deviato, mentre i Carabinieri si sono occupati della gestione della viabilità e dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso.