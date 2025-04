Veneto – Scontro fra moto e furgone: muore 34enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ennesima tragedia della strada nella serata di domenica 27 aprile lungo la Treviso Mare, nel territorio di Meolo. Un motociclista di 32 anni, Vedad Osivcic, residente a Meolo, ha perso la vita in uno scontro con un furgone avvenuto poco dopo le 19.30 in via Ca’ Corner, nei pressi della rotonda del casello autostradale.

L’impatto, violentissimo, si è verificato all’altezza del cavalcavia autostradale in direzione Treviso. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, giunti da Venezia, Treviso e Jesolo, oltre all’elicottero del Suem 118 e ai vigili del fuoco di San Donà di Piave. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo l’urto contro il furgone.

Alla guida del mezzo pesante un 55enne residente a Quinto di Treviso, risultato negativo all’alcoltest. I carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente si sono radunati amici e conoscenti della vittima, sconvolti dalla tragedia. L’incidente ha causato inevitabili disagi al traffico, con lunghe code verso Treviso, complici anche i rientri dal litorale dopo una giornata di sole.