Veneto – Scontro fra camion e due auto in A4: donna rimane incastrata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Alle 18:30 di ieri, martedì 29 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, a circa 4 km dal casello di Soave, per un tamponamento tra un mezzo pesante che trasportava carburante e due auto.

La squadra dei vigili del fuoco di Caldiero ha estratto una donna da una delle vetture coinvolte utilizzando cesoie e divaricatore idraulici, prestando poi le prime cure in attesa dell’arrivo del personale del 118, che l’ha presa in carico. Successivamente, i soccorritori hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Il traffico è stato canalizzato su una corsia, causando lunghe code. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 20.