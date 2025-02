Veneto – Scontro fra 3 camion in A4: un ferito e caos in autostrada

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tamponamento tra tre mezzi pesanti lungo l’autostrada A4. L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 6 febbraio, alle ore 13:00 al km 443, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e l’intersezione con l’A28, in direzione Trieste.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza e Portogruaro, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto un autista rimasto incastrato nella cabina di guida. L’uomo, ferito in modo lieve, è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem e successivamente trasportato in ospedale. Illesi gli altri due conducenti.

Presenti sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada Alto Adriatico per la gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse alle 14:30.