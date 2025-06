Veneto – Scontro bici-auto: due feriti, l’auto si ribalta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VITTORIO VENETO – Paura nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno in via Carlo Forlanini, dove intorno alle 16:30 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una bicicletta. Nell’impatto, l’auto si è ribaltata su un fianco, e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto, che hanno provveduto a liberare la conducente del veicolo, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. A rimanere ferito anche il 30enne ciclista, prontamente assistito dai sanitari del Suem 118.

Entrambi i feriti sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati all’ospedale di Conegliano. Le loro condizioni, al momento, non sarebbero gravi.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestito la viabilità, temporaneamente rallentata.

L’intervento dei Vigili del fuoco è ancora in corso per la messa in sicurezza dell’area.