VENETO – Operai trovano scheletro in un’area verde

Lo scheletro di una persona è stato ritrovato ieri pomeriggio a Verona da alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di manutenzione nel parco vicino a canale Giuliari, in via delle Menegone. Secondo le prime informazioni lo scheletro, trovato vicino al policlinico Rossi, avrebbe ancora degli abiti estivi addosso. Dopo il ritrovamento sono stati chiamati sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Il cadavere è stato recuperato e verrà affidato all’Istituto di Medicina Legale per accertare le cause della morte e risalire all’identità con l’analisi del DNA. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di una morte violenta e, il ritrovamento di un cappio nelle vicinanze lascerebbe pensare ad un gesto estremo. Si cercherà anche di stabilire quando è avvenuto il decesso che potrebbe risalire da un periodo di 6 mesi ad un anno.