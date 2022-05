VENETO – Ruba un portafogli, lo restituisce vuoto e dà un pugno alla vittima: arrestato 29enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Nella notte tra sabato e domenica, a Verona, un 29enne è stato arrestato per aver rapinato un 19enne del suo portafogli. Il ladro l’avrebbe restituito vuoto, per poi sferrare un pugno alla vittima e darsela a gambe, ma questo non gli ha impedito di essere arrestato successivamente.

I fatti: il 19enne, reduce da una serata con amici, verso le 4 del mattino si dirige verso la propria macchina, dove viene raggiunto da un estraneo che, dopo averlo abbracciato e chiesto una sigaretta, si allontana velocemente. Al veicolo, il 19enne si rende conto di non avere più il portafogli in tasca, comprendendo che il gesto dell’estraneo aveva la finalità di rubarlo. Messo in allerta la polizia, il giovane si è messo a cercare il ladro, trovandolo accovacciato dietro un’auto.

Davanti all’insistenza del giovane, che chiedeva gli venisse restituito quanto gli era stato sottratto, il 29enne gli ha consegnato il portafogli vuoto, affermando di non essere stato lui a rubarlo; quindi è scappato spingendo e colpendo al volto il giovane.

Raggiunto dagli agenti delle Volanti, l’uomo è stato arrestato e la refurtiva (35 euro e una carta di credito) sono stati recuperati dal legittimo proprietario. Il fermato, nella mattina di lunedì, è comparso davanti al giudice ed è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere.