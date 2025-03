Veneto – Rocambolesco incidente in A57: auto rovesciata, donna ferita

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco prima delle 8:30 di giovedì 6 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale A57 in direzione Milano, all’altezza dello svincolo per Porto Marghera, per un incidente tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Nell’impatto, una donna è rimasta ferita.

I vigili del fuoco, arrivati da Mestre e Treviso con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre la donna ferita è stata soccorsa dal personale sanitario del Suem e trasportata in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche il personale della CAV e la polizia stradale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa un’ora.