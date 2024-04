VENETO – Riempie di botte la moglie davanti alle figliolette e poi danneggia auto dei carabinieri: arrestato

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Padova dai Carabinieri dopo essersi reso responsabile di violenza nei confronti della moglie e aver resistito ai militari intervenuti sul posto. È successo nella notte fra il 2 ed il 3 aprile all’Arcella (Padova). A chiamare i carabinieri la donna, che riferiva di essere stata picchiata e di essersi rifugiata in bagno con le figlie. Accorsi sul posto, i militari hanno tratto in salvo la donna e l’hanno portata in ospedale. All’uomo, di origine moldava, è stato notificato immediatamente un decreto di allontanamento dalla casa, ma mentre lo stavano trasportando in caserma, ha perso il controllo ed ha danneggiato l’auto dei carabinieri ed è stato arrestato. Sarà sottoposto al rito direttissimo