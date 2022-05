VENETO – Recuperato quadro rubato in Francia 12 anni fa

VENEZIA, 16 MAG – E’ stato recuperato e restituito stamani dopo 12 anni, dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia, il dipinto “San Girolamo”, rubato nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2010 dalla Chiesa di Saint Pierre a Savennieres (Francia), al termine di una serie di controlli coordinati dalla Procura della Repubblica di Rovigo.



Si tratta di un dipinto a olio su tela di immenso valore devozionale, delle dimensioni di 80×64 cm, di scuola francese settecentesca, di proprietà del Comune di Savennieres.

pc di Venezia, era da un antiquario

Si tratta di un dipinto a olio su tela di immenso valore devozionale, delle dimensioni di 80×64 cm, di scuola francese settecentesca, di proprietà del Comune di Savennieres.

L’opera raffigura san Girolamo in primo piano, secondo una delle sue iconografie tradizionali, quella del santo penitente con il crocefisso e il sasso in mano, con cui si batte il petto. Per il Ministero della Cultura francese, il dipinto è classificato come ‘monument historique’ ed è registrato tra i beni culturali dalla “Conservation des antiquités et objets d’art de Maine et Loire” da gennaio 1982.

L’opera era comparsa sul mercato d’arte nell’autunno 2020, posta in vendita sul web da un antiquario veneto, come opera dell’artista Antonio Arrigoni (1664-1730). Per la sua individuazione è stato importante il suo censimento nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” gestita dal Comando Tpc, e nella Banca dati “Psyche” di Interpol. Ulteriore identificazione è stata effettuata dai funzionari storici dell’arte della Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna, che collabora strutturalmente con il Nucleo Tpc di Venezia.

Dopo il furto e la ricettazione, il quadro era stato oggetto di vari passaggi di proprietà, sino a giungere a una casa d’aste di Lione (Francia), che l’ha venduta all’antiquario veneto presso cui è stato trovato. (ANSA).