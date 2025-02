Veneto – Recuperati due escursionisti vicentini bloccati in cima a un vaio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Selva di Progno (VR), 23 febbraio 2025 – Due escursionisti sono stati recuperati nel pomeriggio di oggi sulla parete nord di Cima Trappola, nelle Piccole Dolomiti, dopo essere rimasti bloccati su una cresta esposta e friabile.

I due amici, un 42enne di Schio (VI) e un 28enne di Valdagno (VI), erano partiti dal Rifugio Revolto con l’intenzione di scalare un vaio. Dopo aver raggiunto la base, hanno iniziato la salita di un canale fino a raggiungere la cresta sommitale. Tuttavia, una volta lì, si sono resi conto della pericolosità del terreno e, temendo di muoversi e rischiare una caduta nel vuoto, hanno deciso di fermarsi e allertare i soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30 e sul posto è stato inviato l’elicottero di Verona Emergenza, che ha inizialmente fatto campo base a Malga San Giorgio. Dopo aver individuato la posizione degli escursionisti, il tecnico di elisoccorso li ha recuperati utilizzando un verricello di 20 metri. I due uomini, illesi ma impossibilitati a proseguire autonomamente, sono stati trasportati in sicurezza a Malga San Giorgio, da dove hanno poi fatto rientro al Rifugio Revolto lungo il sentiero.

In piazzola era pronta a intervenire, in caso di necessità, una squadra del Soccorso Alpino di Verona, che fortunatamente non ha dovuto entrare in azione.