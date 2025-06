Veneto, rapina con rissa in piena notte vicino ad un bar: arrestati due stranieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È finita con due arresti per rapina aggravata la notte movimentata di giovedì 5 giugno in Piazza Pradaval, nel cuore di Verona. I carabinieri del Radiomobile, supportati da un’altra pattuglia dell’Arma e da una della guardia di finanza, sono intervenuti intorno alle 2.40 per sedare una violenta rissa tra quattro persone nei pressi di un bar, in una delle zone più critiche del centro cittadino.

All’arrivo delle forze dell’ordine, un nutrito gruppo di persone era radunato all’esterno del locale. Poco distante, una pattuglia della Guardia di Finanza aveva già fermato due individui in evidente stato di agitazione. I due, cittadini extracomunitari di 38 e 20 anni, sono stati identificati come gli autori di una rapina aggravata avvenuta pochi istanti prima ai danni di un loro connazionale e di un ragazzo di origine russa.

Durante l’intervento, i carabinieri hanno rinvenuto tra la vegetazione di piazza Pradaval alcuni oggetti di bigiotteria, tra cui una collana che è stata subito riconosciuta da una delle vittime. Gli altri oggetti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Dalle testimonianze raccolte e dalle prime ricostruzioni, è emerso che i due arrestati, di cui uno armato di coltello, avrebbero prima aggredito un uomo per strappargli una collana. Un secondo giovane, intervenuto per aiutare la vittima, è stato a sua volta assalito e derubato di 15 euro. I due ragazzi hanno tentato la fuga, ma sono stati inseguiti dai malviventi che, nel tentativo di colpirli, hanno lanciato sedie all’interno del bar, ferendo uno dei due.

Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata riportata sotto controllo e i due aggressori sono stati bloccati e arrestati. Su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati portati al carcere di Montorio, in attesa dell’udienza di convalida.