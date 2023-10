Veneto, pioggia di podi ai campionati italiani Cadetti

Ancora podi, per il Veneto, ai Campionati Italiani Cadetti, andati in scena per il secondo anno consecutivo allo stadio Chiggiato di Caorle (Venezia). La rappresentativa veneta è giunta seconda nella classifica combinata (cadetti + cadette) della rassegna per Regioni. E’ il quindicesimo podio consecutivo nella combinata, un gradino sopra il terzo posto dell’anno scorso. Vittoria per la Lombardia (593 punti), poi appunto il Veneto (573) e il Piemonte (534). Il Veneto primeggia nella classifica femminile (302 punti davanti a Lombardia e Piemonte) ed è terzo in quella maschile (alle spalle di Lombardia e Toscana). Ottimo anche il bilancio dei singoli: il totale parla di ben 19 medaglie, cinque ori, sei argenti e otto bronzi. Maglie tricolori per Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) nei 100 ostacoli, Margherita Vedovato (Atl. Albore Martellago) nei 2000 metri, Anita Marchi (Vis Abano) nei 3000 metri di marcia, Chiara Calore (Polisportiva Brentella) nel martello ed Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) che, nel disco, ha bissato il successo del 2022. “Tutti i campioni italiani cadetti saranno invitati agli Europei di Roma 2024 insieme a un accompagnatore – annuncia il presidente della FIDAL Stefano Mei -. Sarà una grande kermesse, spero che tanti di voi potranno essere sulle tribune dell’Olimpico. Ringrazio di nuovo Caorle, l’amministrazione comunale e il sindaco Marco Sarto per l’ospitalità e mi congratulo con gli organizzatori”. Il primo cittadino della località veneta ha sottolineato la riuscita della manifestazione: “Si è rinnovato il sodalizio tra la città e l’atletica leggera. Ringrazio di cuore Mei, Uguagliati, Sartorato. Siamo pronti ad accogliervi nuovamente”. Va così in archivio un weekend da ricordare, iniziato venerdì con il “campione di tutto” Gianmarco Tamberi, sovrano mondiale del salto in alto, protagonista della cerimonia inaugurale e proseguito con due giornate di gare, ieri e oggi, che hanno visto in passerella il futuro dell’atletica italiana.

I risultati veneti. RAPPRESENTATIVA REGIONALE. CADETTI. 80 (-1.8): 9. Giovanni Cantatore (G.A. Bassano) 9”45 (9”37/-0.8 in batt.). 300: 2. Andrea Dal Monte (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 35”58. 100 ostacoli (-1.8): 1. Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) 13”56 (13”52/+0.4 in batt.). 300 ostacoli: 14. Giacomo Guizzo (Atl. Montebelluna) 40”54. 1000: 8. Alessandro Vitalino (La Fenice 1923 Mestre) 2’39”77. 2000: 10. Alberto Marchiori (Atl. Albore Martellago) 5’49”02. 1200 siepi: 12. Andrea Pol (Vittorio Atletica) 3’31”79. Marcia (5000 m): 22. Paolo Sozza (Atl. Ponzano) 27’29”00. Alto: 5. Enrico Pagot (Vittorio Atletica) 1.84. Asta: 10. Andrea Ferrarini (U.S. San Martino B.A.) 3.65. Lungo: 10. Ronny Librelato (Atletico Sala – VE) 5.81 (-0.3). Triplo: 15. Guglielmo Maria Caregnato (Gs Marconi Cassola) 12.47 (+0.1). Peso: 13. Francesco Carletto (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 13.27. Disco: 2. Mario Victor Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 44.24. Giavellotto: 4. Nikolas Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 53.56. Martello: 4. Nicolò Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 52.35. Prove multiple (esathlon): 3. Mattia Ortolani (ATL-Etica San Vendemiano) 4.447 punti. 4×100: 2. Veneto (Dal Monte, Cantatore, Edwin Fermin Galvan/Atl. Lib. Sanp, Alessandro Cortiana/Ass. Dilett. Grumolo) 44”24.

CADETTE. 80 (-1.8): 3.Benedetta Dambruoso (Valley Athletics Team – VI) 10”16 (9”99/+1.2 in batt.). 300: 6. Kalidjatou Bance (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 40”72 (40”69 in batt.). 80 ostacoli: 4. Angela De Pra (Athletic Club Firex Belluno) 12”04 (-1.2). 300 ostacoli: 3. Amelie Del Federico (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 44”52. 1000: 3. Beatrice Vedovato (Atl. Albore Martellago) 2’57”88. 2000: 1. Margherita Vedovato (Atl. Albore Martellago) 6’30”82. 1200 siepi: 10. Nicole Melpignano (Atl. Longarone Sinteco) 4’05”09. Marcia (3000 m): 1. Anita Marchi (Atl. Vis Abano) 14’43”37. Alto: 13. Martina Reggiani (Assindustria Sport – PD) 1.46. Asta: 8. Sofia Beda (CorpoLibero Athletics Team – PD) 2.95. Lungo: 11. Giorgia Zanon (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 5.03. Triplo: 3. Nene Sane (ATL-Etica San Vendemiano) 11.62 (+1.2). Peso: 2. Anita Rigodanzo (Atl. Ovest Vicentino) 12.16. Disco: 1. Emma Veronese (Gs Fiamme Oro Padova) 37.60. Giavellotto: 2. Paloma Castillo (Risorgive Aps – VI) 43.96. Martello: 1. Chiara Calore (Polisportiva Brentella – PD) 50.92. Prove multiple (pentathlon): 10.Emma Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 3.632 punti. 4×100: 3. Veneto (Elisabetta Tinazzi/Us Intrepida – VR, Bance, Micol Lazzarini/G.A. Vedelago, Dambruoso) 48”50.

INDIVIDUALISTI. CADETTI. 80 (-1.4): 5. Edwin Fermin Galvan (Atl. Lib. Sanp – PD) 9”37 (9”34/-1.4 in batt.). 300 ostacoli: 7. Davide Borin (Atl. Asi Breganze) 40”38, 12. Noè Poier (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 40”37 (finale 2). 1000: 12. Giacomo Votta (Gs Quantin Alpenplus) 2’41”30, 13. Nicola Busatto (Atl. Audace Noale) 2’41”42, 15. Tommaso Da Riva (Atl. Valdobbiadene) 2’41”80. 2000: 9. Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 5’48”80, 19. Aaron Franceschini (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 5’53”57, 25. Marco Menia Cadore (Gs Quantin Alpenplus) 5’56”88, 30. Mosè Ferraro (Gs Marconi Cassola) 6’02”72; Alessio Pollazzon (Atl. Biotekna – VE) ritirato. Alto: 6. Matteo Giovanni Lando (Ass. Atl. Nevi) 1.84, 10. Omar Saadaoui (Ana Atl. Feltre) 1.81, 13. Mattia Bandolin (Olimpicaorle) 1.77, 14. Davide Illis (Atl. Valdobbiadene) 1.77, 15. Tommaso Pangrazio (CorpoLibero Athletics Team) 1.77, 15. Gabriele Faganello (ATL-Etica San Vendemiano) 1.77. Asta: 11. Matteo Pagnin (CorpoLibero Athletics Team) 3.65, 24. Alessio Buranello (Atl. San Biagio – TV) 3.35, 25. Mattia Cuscito (Assindustria Sport – PD) 3.20, 29. Giacomo Gallo (Atl. Lib. Sanp) 3.00. Lungo: 5. Amoussa Jean Bosco Garbo (Pol. Lib. Lupatotina – VR) 6.17 (-1.1), 11. Joni Bushpepa (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 5.81 (-1.2). Disco: 4. Devis Perandin (Pol. Lib. Lupatotina – VR) 37.51, 5. Antonio Maria Fortuna (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 37.13, 13. Alberto Marchiori (Trevisatletica) 30.64. Giavellotto: 5. Andrea De Savi (Vittorio Atletica) 52.26, 11. Davide Veronesi (Atl. Baldo-Garda Caprino V.se) 46.63, 16. Nicolò Pasin (Vittorio Atletica) 43.20, 21. Giacomo Tessaro (Asi Atl. Breganze) 39.07. Martello: Mattia Polles (Atl. Montebelluna) senza misura.

CADETTE. 80 (-1.8): 8. Micol Lazzarini (G.A. Vedelago) 10”38 (10”19/+0.7 in batteria), 12. Lovely Giusti (Ana Atl. Feltre) 10”47/-2.4 (10”34/+0.3 in batteria), 22. Carolina Federico (Ass. Atl. Nevi – VI) 10”50/+1.2 (in batteria). 300 ostacoli: 7. Sofia Zambon (Atl. Villorba) 46”59 (46”15 in batt.), 13. Katelin Toma (Atl. Vis Abano) 47”31. 2000: 3. Rebecca Gava (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 6’32”51, 4. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 6’33”14. Marcia (3000 m): 14. Anita Marogna (Vittorio Atletica) 16’23”06. Alto: 7. Melissa De Bona (Atl. Longarone Sinteco) 1.55. Asta: 5. Elena Fabiani (Atl. San Bonifacio – Valdalpone) 3.10, 8. Sofia Gorgosalice (G.A. Aristide Coin Venezia 1949) 2.95. Lungo: 5. Amarachi Mary Dim (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 5.38 (+1.2), 7. Alice Passigato (U.S. Intrepida – VR) 5.29 (+1.9). Triplo: 5. Anita Maria Bedogni (CorpoLibero Athletics Team – PD) 11.45 (+1.3), 7. Sofia Aldighieri (Atl. San Bonifacio – Valdalpone) 11.06 (+1.7), 16. Elisa Ghiraldo (Lib. Sanp – PD) 10.47 (+0.5). Peso: 3.Iris Lazzari (Valley Athletics Team – VI) 12.13, 8. Anna Gazie (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 11.04, 10. Elisa Favaro (Atl. Biotekna – VE) 10.11. Disco: 2. Beatrice Imboccioli (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 35.32, 8. Marta Gatto (Nuova Atl. San Lazzaro – TV) 29.66, 15. Lisa Manara (Atl. Insieme Verona) 28.37, 17. Vittoria Zanini (Atl. Valdobbiadene Gsa) 27.37. Martello: 4. Eva Lazzarotto (G.A. Bassano) 47.99, 8. Tullia Sordato (Asi Atl. Breganze) 43.39, 22. Giulia De Mattia (Vittorio Atletica) 32.55. Prove multiple: 5. Rebecca Callegher (Us Atl. Quinto Mastella) 3.742 punti, 13. Rebecca Pirana (Atl. San Bonifacio-Valdapone) 3.398. RISULTATI COMPLETI – FOTOGALLERY (Grana/Fidal)