Veneto – Picchia i genitori per avere i soldi per la droga: arrestato 22enne

Già allontanato, aveva anche aggredito gli agenti della polizia

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla squadra Mobile di Padova con l’accusa di aver minacciato e aggredito i genitori, che si erano rifiutati di dargli denaro per acquistare droga. Le violenze, culminate con il ricovero in ospedale dei familiari, sono proseguite anche dopo l’allontanamento del ragazzo dalla casa.

Il giovane, più volte denunciato, è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere dopo ripetuti interventi della polizia, a causa delle continue persecuzioni nei confronti dei genitori.

Tra i fatti contestati, anche un’aggressione a una pattuglia di agenti lo scorso settembre, durante la notifica di una misura di libertà vigilata: in quell’occasione il 22enne aveva minacciato i poliziotti urlando frasi come “vi taglio la gola” e “vi faccio come hanno fatto in Germania”.

A seguito dell’aggravarsi del quadro indiziario, il gip del Tribunale di Padova ha disposto la misura restrittiva. Il giovane, già con precedenti per maltrattamenti in famiglia risalenti al periodo in cui era minorenne, è stato rintracciato dalla Mobile e trasferito in carcere.