1 Dicembre 2025 - 9.41

Veneto, perde il controllo dell’auto, un ferito

REDAZIONE
Alle ore 23.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Emilio Bongiovanni, nel comune di Montebelluna, per la fuoriuscita autonoma di un’autovettura finita all’interno di una proprietà privata contro una recinzione.

All’arrivo sul posto, il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna ha prestato soccorso al conducente, rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta estratto e affidato al personale sanitario del Suem 118, l’uomo è stato elitrasportato a Treviso.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

