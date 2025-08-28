Veneto – Peggiorano le previsioni: allerta gialla per temporali fino a sabato

Il maltempo torna a interessare il Veneto con un peggioramento delle condizioni meteo fino a sabato 30 agosto. Secondo le previsioni regionali, oggi e domani sono attese fasi di instabilità, a tratti perturbate, in particolare tra il pomeriggio di giovedì 28 e la mattinata di venerdì 29 agosto. Le precipitazioni saranno a carattere di rovescio o temporale, più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove potranno risultare anche abbondanti o localmente molto abbondanti, soprattutto nelle aree montane e pedemontane.

Non si escludono temporali localmente forti su tutto il territorio regionale. Nella prima parte di sabato è attesa una nuova fase instabile con rovesci e temporali sparsi tra Prealpi e pianura, in attenuazione dal pomeriggio. Possibili anche fenomeni intensi.

Alla luce di questo scenario, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali valida su tutta la regione dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di sabato.

Allerta gialla per criticità idrogeologica : tutti i bacini del Veneto eccetto VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini) e VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige).

: tutti i bacini del Veneto eccetto VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini) e VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige). Allerta gialla per criticità idraulica: bacini VENE-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e VENE-E (Basso Brenta-Bacchiglione).

I possibili effetti al suolo comprendono l’innesco di frane superficiali e colate rapide nelle zone montane, pedemontane e collinari, l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi per rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Nelle aree in allerta idraulica è atteso anche un aumento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica, generalmente contenuto all’interno degli alvei.