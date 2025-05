Veneto – Paura davanti alla scuola: neonata in crisi respiratoria, salvata dagli agenti e da una mamma

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Momenti di autentico terrore questa mattina, martedì 14 maggio, poco dopo le 8, davanti all’istituto primario Boschetti Alberti di via IV Novembre a Cadoneghe (Padova). Una neonata di pochi mesi ha improvvisamente perso i sensi, scatenando il panico della madre che ha iniziato a gridare disperata nel tentativo di attirare aiuto.

Provvidenziale la presenza di una pattuglia della polizia locale che, in quel momento, stava svolgendo servizio di vigilanza davanti alla scuola. Uno degli agenti, resosi subito conto della gravità della situazione, è intervenuto in soccorso. Contestualmente è stato allertato il Suem 118 per l’invio immediato di personale sanitario.

Determinante anche l’intervento di un’altra mamma presente nei pressi della scuola, che ha iniziato a praticare le prime manovre di rianimazione alla neonata, nata a fine 2024. Grazie al suo intervento, la piccola ha ripreso a respirare con una certa regolarità prima dell’arrivo dei sanitari.

Il personale medico ha poi stabilizzato la bambina e l’ha trasportata in ambulanza all’ospedale pediatrico di Padova, dove sarà sottoposta a una serie di accertamenti clinici per chiarire le cause della crisi respiratoria che per lunghi minuti ha fatto temere il peggio.

Fondamentali, in questa vicenda a lieto fine, il sangue freddo degli agenti e la prontezza di una cittadina che non ha esitato a intervenire.