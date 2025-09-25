Veneto – Passante di Mestre chiuso per lavori questo weekend in direzione Milano

MESTRE – Da domani sera, venerdì 26 settembre, scatteranno importanti lavori di manutenzione sul Passante di Mestre, che resterà chiuso in direzione Milano fino alle 5.30 di lunedì 29 settembre.

La chiusura, necessaria per consentire gli interventi programmati da Concessioni Autostradali Venete (CAV), prevede la deviazione del traffico della A4 all’altezza del bivio A4/A57 a Venezia Est, con instradamento sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Venezia.

Già dalle ore 21.00 di venerdì e fino al termine dei lavori, saranno inoltre chiusi in entrata per Milano i caselli intermedi di Preganziol, Martellago-Scorzè e Spinea, oltre agli svincoli per chi proviene dalla A27 e dalla A57 a Venezia Est. Regolare invece la circolazione e gli ingressi in direzione Trieste.

La chiusura del Passante apre un mese di cantieri su più tratte gestite da CAV, con ulteriori interventi in programma nei successivi weekend sulla Tangenziale di Mestre (A57) e nuove interruzioni previste anche a ottobre.

CAV ricorda che la programmazione dei lavori potrà subire variazioni legate alle condizioni meteo e invita gli automobilisti a informarsi prima di mettersi in viaggio consultando il sito www.infoviaggiando.it, l’app InfoViaggiando e i canali social ufficiali.