Veneto – Operaio precipita da un tetto: è grave

Noale: Alle 14:45 di lunedì 17 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni Battista Rossi a Noale, dove un operaio è caduto da un’altezza di circa 4 metri durante lavori di ristrutturazione sul tetto di un’abitazione storica. Dopo un intervento di stabilizzazione dei sanitari del Suem, l’uomo è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Presenti sul posto anche carabinieri, personale dello Spisal e il sindaco di Noale.

Moniego: Alle 15:30, sempre lunedì, una squadra dei vigili del fuoco di Mestre è intervenuta in Via Patriarcato a Moniego, Noale, per soccorrere due operai rimasti bloccati su una piattaforma aerea tra il primo e il secondo piano di un’abitazione. Le operazioni di soccorso sono state condotte con successo senza ulteriori incidenti.

Spinea: Alle 13:00, i vigili del fuoco sono stati chiamati in Via Meucci a Spinea per un principio d’incendio presso un impianto fotovoltaico. Grazie all’intervento rapido delle squadre da Mestre, l’incendio è stato prontamente domato senza danni a persone né alla struttura dell’impianto o dell’abitazione.

Le operazioni di messa in sicurezza e soccorso sono state completate con successo grazie alla pronta risposta delle autorità e dei soccorritori coinvolti.